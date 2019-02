Pallois, héros du derby

C'était un geste d'avant-centre, un vrai. Nicolas Pallois a mis toute sa rage, et sa reprise de volée du pied gauche, à bout portant, sur corner, a trompé Benoît Costil. C'est lui, l'ancien Bordelais, qui a donné la victoire au FC Nantes dans le derby de l'Atlantique face aux Girondins (1-0), et c'est un petit signe du destin. Il y a une semaine, Pallois portait le cercueil de son grand ami Emiliano Sala, tragiquement disparu le 21 janvier dernier. Ce dimanche, il a donc été le héros du match entre les deux anciens clubs l'attaquant argentin.

La dernière fois que les Canaris avaient joué à la Beaujoire, Pallois avait déjà marqué, mais son but avait été refusé et Nantes, après avoir mené 2-0, s'était incliné 4-2 contre Nîmes. Cette fois, les hommes de Vahid Halilhodzic ont fait le boulot jusqu'au bout pour décrocher trois points qui leur donnent de l'air sur la zone rouge, eux qui restaient sur cinq défaites en sept matches de championnat. "Il y a eu des matches comme contre Nîmes où on n'y était pas. Cette fois, au niveau de l'état d'esprit, on y était du début à la fin", savourait à l'issue de la rencontre le capitaine Valentin Rongier, sur beIN SPORTS.

C'est en effet un succès mérité pour les Nantais qui, après avoir fait preuve d'une certaine maladresse face au but en première période, ont donc pu compter sur le geste parfait de Pallois pour ouvrir le score. Ensuite, ils auraient sans doute doublé la mise sans un grand Benoît Costil, à la parade devant Waris (65e, 80e), Krhin (79e) et Moutoussamy (88e). Mais l'essentiel est acquis avec ces trois points qui ramènent quelques sourire sur les bords de l'Erdre...