Osimhen, c'est le tube de l'été 

Du haut de ses 20 ans, Victor Osimhen ne se pose pas la moindre question et marche sur l’eau en ce début de saison. Transfuge de Charleroi cet été moyennant 12 millions d’euros, l’attaquant nigérian avait déjà marqué les esprits en s’offrant un doublé plein de promesses face à Nantes lors de la première journée. Et voilà qu’il a déjà remis ça ce mercredi lors de la gifle infligée à Saint-Etienne (3-0).

A ce rythme-là, les supporters vont rapidement oublier un Nicolas Pépé parti à Arsenal et qui avait pourtant ébloui la Ligue 1 la saison dernière avec 20 buts, participant très activement à la qualification des Dogues pour la Ligue des champions. Evidemment, Osimhen n’en est pas là mais avec quatre buts en trois matches c’est déjà pas mal du tout. D’autant que Christophe Galtier avait décidé de le ménager en lançant Loïc Rémy dans le onze face aux Verts. Sa blessure dès la 18e minute a précipité l’histoire.

Car la spontanéité et les qualités du Nigérian ont fait la différence. D’abord en profitant d’un service de la gauche de Bradaric pour battre une première fois Ruffier (1-0, 37e). Une réalisation qui a mis en lumière sa vitesse et la qualité de ses appuis. Il a ensuite montré l’étendue de son talent en récupérant une passe de Celik, dos au but, avant de se retourner et de marquer d’une frappe croisée imparable (3-0, 75e). Et encore, il aurait même pu tripler la mise sans un arrêt superbe du portier stéphanois dans le temps additionnel… Vous avez dit phénomène ?

Galtier : "Osimhen une marge de progression importante"