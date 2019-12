Opération réussie pour Léo Dubois (OL)

Blessé samedi dernier lors de la rencontre de championnat entre l’OL et Strasbourg (2-1), Léo Dubois est passé sur le billard ce mardi. L’intervention chirurgicale s’est déroulée avec succès. L’intéressé l’a lui-même fait savoir à travers une publication sur les réseaux sociaux. « Merci à tous pour vos messages de soutien, l'opération s'est bien déroulée. Merci au Docteur Sonnery-Cottet pour son expertise et à l'Olympique Lyonnais pour m'avoir soutenu », a écrit l’ancien nantais sur twitter. La durée d’indisponibilité exacte de l’international tricolore n’a pas révélée. Il se murmure cependant qu’il pourrait être arrêté jusqu’au mois de mars prochain. Les premières prévisions laissaient espérer une absence moins longue. Privé de Dubois, le coach lyonnais Rudi Garcia va devoir trancher entre Tété et Rafael pour occuper le côté droit de la défense. Et pour la réception du LOSC ce mardi (15e journée), il a misé sur le Brésilien.