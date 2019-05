OM: Villas-Boas vise le podium

Présent en conférence de presse au lendemain de sa nomination à la tête de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas a dressé les grandes lignes de son projet, assurant viser dès la saison prochaine une place sur le podium de la Ligue 1.

"On a un grand défi et on doit tout faire pour remplir les objectifs. On doit tout faire pour arriver dans les trois premiers du championnat, a-t-il ainsi expliqué. Ça va être une longue saison avec de longues semaines sans Coupe d’Europe. Ça va nous donner le temps pour bien nous préparer."