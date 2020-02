André Villas-Boas s'est présenté en conférence de presse ce vendredi pour balayer l'actualité chaude de l'Olympique de Marseille à la veille de la réception de Toulouse (samedi, 17h30). Un rapport de force que le technicien portugais aborde avec une grande humilité. "C'est un match difficile, a-t-il expliqué dans des propos repris par L’Équipe. Toulouse va fermer. Je pense qu'ils vont faire plus ou moins le même match qu'à Lyon (0-3) avec deux lignes : il sera difficile pour nous de trouver les espaces. Je sens un match dangereux. C'est une rencontre très importante pour nous. On aurait pu jouer dimanche, plutôt que samedi. Je préfère quatre jours de récup entre Saint-Étienne et Toulouse puis trois jours avant Lyon. Mais, bon, dimanche, ça sera repos pour les joueurs. On a bien géré la récupération. Il n'y a que Rongier qui a fait tous les matchs. On peut encore serrer les dents".

Benedetto forfait, Villas-Boas explique ses difficultés actuelles

Pour cette rencontre face à la lanterne rouge, l'OM sera privé de son buteur argentin Dario Benedetto. Villas-Boas en a profité pour aborder le cas complexe de son attaquant, muet depuis de longues semaines. "Benedetto est forfait (tendon d'Achille). Il est encore à 80 % quand il joue. Comme il sent encore plusieurs douleurs et qu'il n'a pas trop le temps pour récupérer, on va le laisser se reposer. On verra pour Lyon (mercredi, en quarts de finale de la Coupe de France). Il ne sera pas dans le groupe pour demain, il a besoin de soins. Sur les matches qu'on a joués, c'était difficile, que ce soit Bordeaux (0-0) ou Saint-Étienne (2-0) à l'extérieur. Angers (0-0), à domicile, c'était fermé, on a manqué de créativité, même lors du match de Coupe contre les amateurs (Granville, N2, 3-0). Il faut un peu plus de créativité pour le trouver".





Par ailleurs, l'entraîneur de l'OM s'est félicité de la solidité défensive de son équipe, qui n'a pas encaissé un seul but en 2020. Le fruit d'un investissement collectif. "Il y a la présence d'Alvaro (Gonzalez), l'expérience, la coordination de la défense, Steve (Madanda) dans un moment exceptionnel, les performances d'Amavi, Kamara au milieu comme premier stoppeur de la défense, un Sakai à un bon niveau aussi, une organisation défensive qui est bonne et un état d'esprit pour la récupération. L'autre jour, Dimitri (Payet) a fait des efforts défensifs notables, il a assuré plusieurs fois la couverture pour Bouna (Sarr) sur le côté à Saint-Étienne. Il a été très fort dans l'aspect récupération du ballon".