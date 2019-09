OM: Villas-Boas prend la défense d’Amavi

Le plus souvent décrié depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille à l’été 2017, Jordan Amavi peut compter sur le soutien de son entraîneur.

Auteur d’une belle prestation à Monaco le week-end dernier, l’ancien Niçois fait notamment preuve, selon André Villas-Boas, de caractère et de professionnalisme.

"On a bien travaillé avec lui, notamment à la vidéo et durant la préparation. Sur ce début de saison, c'était difficile pour lui, car il avait un environnement contre lui dans le stade. On a parlé de ça, les supporters tentent de lui donner de la confiance et il la mérite aussi. Pour ses efforts, il mérite du soutien, a ainsi expliqué le technicien portugais en conférence de presse. Il faut aussi savoir une chose, il n'est pas en concurrence à son poste. C'est une chose, mais il s'entraîne toujours bien avec un grand professionnalisme et ça veut dire des choses sur son caractère. J'espère vraiment qu'il va conserver ce niveau."