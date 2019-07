OM-Villas-Boas: "On n’a pas été au niveau"

L’OM s’est incliné lourdement à Glasgow ce dimanche face aux Rangers, pour son troisième match de préparation (0-4). "Les Rangers ont été très bons, nous, on a commis beaucoup d'erreurs. Ce sera ma responsabilité de trouver des solutions dans l'équipe pour faire mieux et atteindre nos objectifs cette saison. On n'a pas été au niveau. Il nous reste quatre semaines jusqu'à l'ouverture du championnat face à Reims", constate André Villas-Boas, ainsi relayé par L’Equipe.

"On doit revoir tous les points, je dois trouver ce qu'il convient de mieux à mes joueurs, tirer le meilleur maximum d'eux. On a largement perdu, mais surtout, on n'a pas bien joué, insiste le coach portugais. Aux États-Unis, il faudra avoir des meilleurs résultats et retrouver de la confiance. On a perdu beaucoup trop facilement le ballon. On ne peut pas jouer comme ça, et subir un tel résultat." Et de marteler: "Je le répète, c'est à moi de faire mieux, de trouver une meilleure organisation pour le futur. On doit retrouver un équilibre."

Avec évidemment l’espoir d’étoffer un peu son effectif d’ici à la fin du mercato. "Il nous manque des recrues, que nous allons faire, dixit l’ancien manager de Chelsea et Tottenham. On a besoin de solutions car l'effectif est court. […] Il faut encore attendre un peu, je pense que ça va bouger. D'ici deux semaines, on pourra avoir des nouveautés."