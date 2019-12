Après six victoires consécutives, l’Olympique de Marseille a vu ce samedi sa belle série s’arrêter. Les Phocéens ont calé sur le terrain de Metz (1-1), un mal classé. Un coup d’arrêt mais qui ne les a pas trop attristés cependant. Les joueurs et leur coach étaient conscients de ne pas avoir livré leur meilleure prestation. De fait, ils se félicitaient surtout de ne pas être repartis bredouille de Lorraine.



« On n'a pas fait une très bonne première période et on a eu la chance de n'être menés que 1-0. Même si on n'a pas gagné, au moins on n'a pas perdu, a reconnu Valère Germain sur Canal+. On a un peu moins bien joué que lors des derniers matchs. Mais Metz aussi a fait une bonne première période ». André Villas-Boas a abondé dans le même sens en avouant que l’équipe « a joué lentement et perdu plusieurs ballons en attaque » durant la première mi-temps. « On a souffert un peu (…) On était trop éparpillés sur le terrain. Il nous était difficile de créer le style de jeu. Metz a été plus agressif et nous a posé des problèmes », a ajouté le coach portugais.

Villas-Boas : « Il y avait un bon état d’esprit »

Marseille n’a pas eu le rendement qu’on lui connait, mais tout n’était pas à jeter et c’est sur quoi a cherché à insister AVB. « Je suis sincèrement coté du point pris, a-t-il tonné. Si Yohann ne fait pas cet arrêt, je pense qu'on ne peut pas revenir au score dans un match comme ça. Il y avait donc un bel état d'esprit. C'est un point mérité, et on aurait pu aussi gagner. C'était un match imprévisible et au final le nul est juste, les joueurs ont tout donné». S’il n’a pas souhaité s’alarmer, le technicien lusitanien a quand même appelé les siens à rebondir et assurer la victoire lors de la dernière sortie de l’année : « Il faut profiter du match contre Nîmes pour bien finir la saison. »