OM-Villas-Boas: "J’ai voulu faire un peu de changements"

André Villas-Boas va effectuer ses grands débuts sur le banc marseillais en match officiel samedi après-midi, à l’occasion du match de la première journée entre l’OM et Reims.

Pour le site officiel du club phocéen, l’entraîneur portugais a expliqué comment il appréhendait son rôle. "Je pense que je ne fais pas les choses différemment des autres entraîneurs. L'organisation est une chose qui me plaît. Sur le principe, on doit mettre tout à disposition des joueurs pour leur demander le maximum. Quand je suis arrivé à la Commanderie, j'ai voulu faire un peu de changements. Je pense que c'est normal. Le club a la responsabilité de rendre l'entraîneur à l'aise. Parce qu'à la fin, l'OM a des bonnes choses. Rudi (Garcia) en a laissé de bonnes, Marcelo (Bielsa), Michel et Didier (Deschamps) aussi. Quand je partirai, je pense qu'il restera des choses établies par moi", déclare-t-il.