OM-Villas-Boas: "J'ai passé une bonne soirée"

Vainqueur de Monaco avec Marseille, ce dimanche soir, en clôture de la 5e journée journée de Ligue 1 (3-4), l'entraîneur olympien, André Villas-Boas, s'est montré satisfait du succès arraché par ses hommes.

"En tant qu’entraîneur j’ai passé une bonne soirée, même si on a parfois souffert. Lorsque l’on était menés 2-0, j’ai eu du mal à comprendre ce qu’il se passait parce qu’on avait la possession de la balle. Et puis les gars ont été formidables, a déclaré le Portugais au micro de Canal+. On a trouvé les espaces, on a joué avec courage. On a fait de bons centres en jouant bien au foot. On a fait preuve de générosité. Prendre trois buts quand tu es entraîneur ce n’est pas génial, mais je suis content que l’on ait également marqué quatre buts."

Au-delà de ce succès, André Villas-Boas a également évoqué très brièvement la mise en place de son projet lors de son arrivée au club: "Avec la direction sportive, on a construit un plan autour de mon idée de jeu. Il fallait trouver des solutions. Du coup ils m’ont proposé Valentin Rongier, Dario Benedetto et Alvaro Gonzalez." Un plan qui prend peu à peu tournure et qui permet pour l'instant à l'OM d'occuper la 4e place du classement.