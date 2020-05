OM: Villas-Boas confirme qu'il reste

C'est confirmé. L'Olympique de Marseille n'aurait pas à plancher sur la recherche d'un nouveau coach la saison prochaine selon André Villas-Boas. Joint par RMC Sport, l'entraîneur Portugais a indiqué qu'il restera phocéen la saison prochaine, confirmant ainsi les informations du quotidien L'Équipe ce lundi. Deux sources qui montrent qu'"AVB" désire continuer la belle dynamique de l'OM et vivre la Ligue des Champions avec ses joueurs. Depuis le départ du directeur sportif, Andoni Zubizarreta, les relations entre la direction de l'OM et Villas-Boas étaient électriques. Tant et si bien que le coach marseillais a failli emboîter le pas "Zubi" avec qui il était très proche.

Dans la soirée, c'est l'OM qui a confirmé cette information dans un communiqué transmis à l'AFP : « Après plusieurs échanges ces derniers jours avec Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud, André Villas-Boas a effectivement confirmé vouloir poursuivre sa collaboration avec l'OM pour la saison prochaine. » De quoi clore le débat et rassurer les fans de l'OM.