OM, une si longue attente...

André Villas-Boas avait révisé. Interrogé en conférence de presse sur les dangers encourus par l’OM face à Trélissac, dimanche après-midi (14h15) en 32e de finale de la Coupe de France, l’entraîneur portugais a rappelé que "dans l’histoire, il y a toujours ce type de surprise. Mais pour l’OM, cette surprise négative c’était seulement l’année dernière contre Andrézieux." Une défaite d’entrée face à une formation de National 2, comme Trélissac, quatre ans après l’élimination en 32e de finale des hommes de Marcelo Bielsa face à Grenoble, également pensionnaire du quatrième échelon national (CFA à l’époque).



Mais "AVB" veut surtout se servir de ce revers inattendu contre Andrézieux (2-0), encore bien présent dans les têtes, pour mettre en garde ses joueurs : "Tout peut se passer mais on peut utiliser ça pour la motivation. L'équipe sait mieux que moi ce qu’ils ont vécu l’année dernière avec une défaite dans un tel match. On doit faire attention." Et si Steve Mandanda et Morgan Sanson, de retour de blessure, seront préservés, l’ancien coach de Tottenham assure ne pas savoir quelle équipe il va aligner à Limoges : "Je n’ai pas encore pris ma décision. On veut aussi en profiter pour donner du rythme. Et il est important de retrouver le rythme de 2019. Mais c’est difficile, sachant que le prochain match est contre Rennes. Je ne veux pas laisser trop de monde sans jouer."

La bise de "JPP" à Mitterrand

Un savant dosage à trouver même si les Marseillais, deuxièmes de Ligue 1, à sept points du PSG mais avec un match en plus, et déjà sortis de la Coupe de la Ligue par Monaco, n’ont plus que deux compétitions à disputer. "La Coupe de France, ça ne rajoute pas énormément de matches. Avec l’effectif qu’on a, on peut jouer sur ces deux tableaux. Ça permet au groupe de vivre encore mieux avec un petit turnover, l’opportunité pour des jeunes de jouer, estime Yoann Pelé, qui suppléera encore Mandanda dimanche. Et ça fait longtemps que l’OM n’a pas remporté la Coupe de France. Ça reste un objectif cette année, parce qu’on n’a pas beaucoup de compétitions à jouer." Car si l’OM est le deuxième club le plus titré en Coupe de France (10), derrière le PSG (12), sa dernière victoire dans l’épreuve remonte à 1989, malgré quatre finales disputées depuis (1991, 2006, 2007 et 2016).



Un ultime succès marqué par la bise de Jean-Pierre Papin au président de la République d’alors, François Mitterrand, après l’épique succès olympien contre Monaco (4-3). Une bise inédite, conséquence d’un pari fait par "JPP" au tour précédent. "Quand je me suis retrouvé face à François Mitterrand, c'était un tel monument, il inspirait tellement le respect, qu'en fait j'ai pas osé. J'allais lui serrer la main et finalement, je lui ai demandé : Monsieur le président, est ce que je peux vous faire la bise ?", avait ensuite raconté à France Inter le Ballon d’Or 1991. Sans imaginer que, plus de 30 ans après, l’OM attendrait toujours d’inscrire à nouveau son nom au palmarès…