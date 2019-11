OM, un tifo monumental et historique contre Lyon ?

Les Phocéens ont coché cette date depuis de longues semaines. Parce qu’il s’agit d’un adversaire particulier et parce que l’OM a décidé de célébrer ses 120 ans lors de cette 13e levée de Ligue 1. Dimanche, l’atmosphère au Vélodrome sera assurément électrique pour la réception de l’OL. D’autant que la présence de Rudi Garcia sur le banc rhodanien a ajouté du piment à l’affaire. Alors forcément, les supporters olympiens ont décidé de se distinguer.

Le match référence pour ce qui est de l’animation en tribunes remonte à 2015 et à un choc au sommet contre le PSG. Les partisans du club provençal promettent un tifo "grandiose et encore plus impressionnant", rapporte RMC, qui précise que "des centaines de fans bénévoles, et des dizaines d’heures de travail dans le Grand Palais du Parc Chanot, loué spécialement pour l’occasion" ont été nécessaires pour préparer un comité d’accueil digne de ce nom.

A Marseille, les associations de supporters annoncent ni plus ni moins que "le plus beau tifo de l’histoire de l’OM". Un tifo évolutif et en 3D, promet-on, auquel chacun des 60 000 spectateurs aura l’occasion de participer, non sans une notice explicative. L’animation en question recouvrira les deux virages ainsi que la tribune Ganay (face aux tribunes officielles). Tout ce qu’il faut pour être télégénique et faire le tour du monde, espère-t-on parmi les supporters de l’OM.