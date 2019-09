OM: Un onze inchangé contre Rennes ?

Ce dimanche soir, dès 21 heures, l'Olympique de Marseille accueille le Stade Rennais en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Et malgré un résultat décevant enregistré en cours de semaine à Dijon (0-0), André Villas-Boas ne devrait pas insuffler de sang neuf au coup d'envoi. Et pour cause, le technicien portugais est à la tête d'un effectif limité, et quatre absences de marque continuent d'handicaper les Phocéens.

Alvaro Gonzalez et Florian Thauvin sont blessés, alors que Boubacar Kamara et Dimitri Payet sont suspendus. Le onze de départ probable: Mandanda - Sakai, Perrin, Caleta Car, Amavi - Lopez, Strootman, Sanson - Sarr, Benedetto, Germain.