OM : Un nouveau prétendant espagnol pour Bouna Sarr

Après Lucas Ocampos l’année dernière, l’Olympique de Marseille va-t-il laisser partir un nouveau joueur du côté de l’Espagne cet été ? Il se pourrait bien que oui, et le joueur en question n’est autre que Bouna Sarr. Alors que France Football affirmait la semaine dernière que le latéral droit était suivi de près par le FC Séville, un autre prétendant vient de rentrer dans la course pour l'accueillir. Selon les informations de FootMercato, l’Atlético de Madrid aurait ainsi coché le nom de Bouna Sarr pour le mercato estival.

Sarr pour remplacer Arias ?

L’Atlético, qui compte se débarrasser de Santiago Arias, cherche à renforcer le couloir droit de sa défense, où seul Kieran Trippier est un spécialiste du poste. Sous contrat avec Marseille jusqu’en juin 2022, Sarr est l’élément le plus utilisé cette saison par André Villas-Boas. Sa valeur sur le marché est évaluée à environ 15 millions d’euros. Reste à savoir si les dirigeants marseillais sont prêts à laisser filer leur joueur, dont la polyvalence est très appréciée par le technicien portugais.