OM: Un nouveau gardien chez les pros

André Villas-Boas, le coach de l'Olympique de Marseille, peut désormais s'appuyer sur un tout nouveau gardien de but en plus de Steve Mandanda, Yohann Pelé et Ahmadou Dia. Ce vendredi, les Ciel et Blanc ont en effet annoncé la signature du premier contrat professionnel de Simon Ngapandouetnbu, âgé de seulement 16 ans.

Le Camerounais de naissance porte les couleurs phocéennes depuis 2014, et devra désormais continuer sa progression et son évolution pour un jour espérer prendre le relais d'"Il Fenomeno".