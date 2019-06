OM: Un nouveau directeur chevronné débarque

A compter du 1er juillet 2019, l'OM entamera une nouvelle ère. Les dirigeants phocéens ont nommé un nouveau directeur de la formation en la personne de Nasser Larguet. A l'heure où Marseille manque de moyens pour se renforcer sur le marché, le club espère voir émerger de son centre de formation des étoiles telles que Maxime Lopez ou encore Boubacar Kamara. Deux éléments du cru qui ont réussi à intégrer l'effectif professionnel et sa rotation ces dernières saisons.

L'expérience de Nasser Larguet dans le domaine de la formation a séduit la direction de l'OM. Cet homme chevronné a dans le passé déjà occupé la tête des centres de formation de l'AS Cannes, du Stade Malherbe de Caen et du Racing Club de Strasbourg. Ces dernières années, le néo-Olympien détenait la fonction de directeur technique national et directeur des sélections de jeunes pour la fédération marocaine. Il est également membre de la commission technique et de développement de la CAF (Confédération Africaine de Football).