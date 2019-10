OM: Un groupe de 19 pour Amiens

André Villas-Boas a composé un groupe de 19 joueurs pour le déplacement de l’OM à Amiens, vendredi (20h45), dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1.

Alvaro Gonzalez et Florian Thauvin sont toujours blessés, alors que Boubacar Kamara et Dimitri Payet sont suspendys. Marley Aké et Isaac Lihadji renforcent de nouveau le secteur offensif des Phocéens.

Le groupe: Ngapandouetnbu, Pelé, Mandanda – Sakai, Caleta-Car, Sarr, Amavi, Perrin – Sanson, Rongier, Khaoui, Lopez, Chabrolle, Phliponeau, Radonjic – Benedetto, Germain, Aké, Lihadji.