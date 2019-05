OM: Thauvin, Sarr et Rami incertains face à l'OL

A 48 heures du choc des Olympique entre Marseille et Lyon ce dimanche, au Vélodrome (21h), en clôture de la 36e journée de Ligue 1, Rudi Garcia a fait le point ce vendredi en conférence de presse sur les blessés de son groupe.

"Flo (Thauvin) est beaucoup plus en avance sur un éventuel retour que Bouna (Sarr), a précisé le coach marseillais. On en saura plus cet après-midi et demain… (samedi) A priori, pour les autres ça va..." Même si le technicien finit par ajouter : "Il y a une petite incertitude pour Adil Rami, qui s’est blessé à Strasbourg et ne s’est pas entraîné depuis."