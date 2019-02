OM: Strootman sorti sur blessure 

La soirée n'a pas été parfaite pour l'Olympique de Marseille de Rudi Garcia ce vendredi, à Dijon, malgré la nouvelle victoire des Phocéens (1-2), 3 jours après un premier succès dans la semaine sur Bordeaux (1-0). De retour de suspension pour ce match d'ouverture de la 24e journée de Liguer 1 et titulaire au coup d'envoi, Kevin Strootman a dû quitter ses partenaires à la 79e minute de jeu, remplacé par Rolando, après s'être visiblement blessé tout seul et souffrant a priori au niveau d'une cuisse. Des examens dans les prochaines heures permettront de savoir la nature de cette blessure et la capacité ou non de l'ancien Romain a postuler pour le prochain match de l'OM face à Amiens samedi prochain, au Vélodrome (17h).