OM: Six titulaires absents contre Bordeaux

L’OM accueille Bordeaux ce mardi en match en retard de la 18e levée de Ligue 1. Avec un collectif pour le moins amoindri et un Rudi Garcia qui, suspendu, ne sera même pas sur le banc.

Pour l’occasion, Balotelli ne sera pas de sortie car non qualifié, Thauvin et Strootman seront suspendus, Payet et Rami ne seront pas remis et Luiz Gustavo, malade, sera ménagé.

"On a des éléments en moins mais j’ai totalement confiance en mes joueurs. Les joueurs ne sont pas là par hasard, il faut qu’ils aient confiance en eux", dixit le coach phocéen ce lundi en conférence de presse. Un technicien qui pourra peut-être compter en revanche sur Sakaï, récent finaliste malheureux de la Coupe d’Asie avec le Japon.