OM-Rongier: "Le coach me fait confiance"

Marseille s'est imposé devant Strasbourg (2-0), ce dimanche lors de la 10e journée de Ligue 1. Valentin Rongier, à nouveau titulaire alors que son entraîneur avait mis un peu de temps avant de lui faire confiance, a été désigné homme du match.

"C'était difficile physiquement, il y a eu beaucoup de courses et d'intensité, a réagi l'ancien Nantais au micro Canal+. C'était l'objectif de les faire déjouer. Ce n'était pas le plus beau match mais ç'a été efficace, on avait absolument besoin de points. Le coach me fait confiance, on commence à trouver des automatismes au milieu, c'est très important parce qu'on est la rampe de lancement de l'équipe."

Le nouveau Marseillais a eu un petit mot sur le choc à venir chez le PSG, que l'OM abordera à la quatrième place du classement. "On va bien récupérer parce qu'on aura besoin de beaucoup d’énergie."