Quand Payet va, l'OM va

A l’occasion de la 26eme journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se mesure au FC Nantes ce samedi à 17h30. L’objectif est d’assurer un quatrième succès de rang en championnat. Pour ce match, les Phocéens vont pouvoir compter sur leur meilleur atout offensif, Dimitri Payet., et il peut donc tenir sa place face aux Canaris.Même s’ils l’ont emporté face aux Dogues, les Marseillais et leur coach André Villas-Boas doivent se réjouir du come-back du Réunionnais. En championnat, ce marqué a marqué 3 fois lors des 4 derniers matchs qu’il a joués. Et quand il l’a marqué cette saison, ce qui est arrivé à huit reprises, les Phocéens ont toujours assuré le plein de points. Pour ce qui est des mauvaises nouvelles, l’OM sera privé de Nemandja Radonjic. Le Serbe vient d’être opéré d’une pubalgie.