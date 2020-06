OM : Ravanelli prêt à succéder à Zubizarreta

L’Olympique de Marseille se trouve sans directeur sportif depuis le départ d’Andoni Zubizarreta il y a presque un mois. Logiquement, cette situation ne devrait pas s’éterniser puisque le président Jacques-Henri Eyraud n’a ni le temps, ni les compétences nécessaires pour se consacrer à cette mission. Dans la presse, plusieurs noms circulent pour ce rôle, dont celui de Fabrizio Ravanelli. Et l’ancien attaquant italien se dit cette séduit par perspective.

Ravanelli a passé deux belles années comme joueur du côté du Vélodrome et il serait très heureux d’y retourner vingt ans après pour se rendre utile d’une autre manière. C’est ce qu’il a confié dans un entretien au Phocéen : « Oui, et c'est un poste qui m'intéresse, bien sûr, même s'il est difficile pour moi de m'exprimer là-dessus. Ce n'est un secret pour personne que l'OM reste toujours dans mon cœur ».

Depuis qu’il a raccroché les crampons, l’Italien a été successivement entraineur principal et aussi responsable des jeunes. Le métier du directeur sportif serait nouveau pour lui, mais il ne s’en fait pas : « C'est un poste crucial dans un club qui doit être occupé par quelqu'un d'expérience, qui connait les réseaux du football international, a noté le champion d’Europe 1996. Je suis issu de la Serie A et j'ai connu la France, la Premier League et même l'Écosse en tant que joueur. J'ai beaucoup de relations aujourd'hui dans le monde du football puisque je n'en suis jamais sorti. Il faut aussi avoir de bonnes relations avec l'extérieur, notamment les supporters, et c'est mon cas à l'OM ».

« L’OM a besoin des joueurs de caractère »

Les finances marseillaises ne sont pas au mieux en ce moment. Pour le mercato, les moyens seront donc forcément limités. Ravanelli en convient, mais il a déjà quelques idées sur la manière dont il faut s’y prendre pour répondre aux attentes. « C'est un marché particulier où il faudra avoir de bonnes idées. Je connais évidemment tous les joueurs italiens, mais pas seulement, parce que c'est mon travail. Je suis très documenté sur les joueurs en France, en Angleterre, en Allemagne... Donc oui, des idées, il y en a (…) Mais, je parle de ce mercato en général, et pas pour postuler à l'OM, car ce ne serait pas correct. Mon opinion sur le sujet, c'est que l'OM a besoin de joueurs de caractère qui ont envie de se battre pour ce maillot, comme on l'a vu cette saison. C'est un maillot qui pèse lourd et qu'il faut être capable d'assumer », a affirmé Ravanelli.