OM: Rami rejoint Luiz Gustavo et Payet sur le banc

Ce dimanche, à partir de 17 heures, l'Olympique de Marseille défie le Stade Rennais, qualifié en milieu de semaine en huitièmes de finale de la Ligue Europa au détriment du Betis Séville. Et pour cette rencontre de la 26e journée de Ligue 1, Rudi Garcia a décidé de ne rien changer au onze de départ phocéen qui était venu à bout d'Amiens lors de la précédente levée (2-0).

Ainsi, Valère Germain épaulera Mario Balotelli aux avant-postes, et la charnière composée de Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara est maintenue. Luiz Gustavo et Dimitri Payet resteront cantonnés au banc de touche au coup d'envoi, tout comme Adil Rami, de retour de blessure. Le onze de départ: Mandanda - Sakai, Kamara, Caleta-Car, Amavi - Thauvin, Lopez, Sanson, Ocampos - Germain, Balotelli.