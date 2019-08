OM: Rami est "désolé"

Officiellement licencié par l’OM la semaine passée, Adil Rami a adressé un message aux joueurs et aux supporters phocéens, lundi sur les ondes de RMC Sport. "Je leur souhaite bonne chance, je leur dis merci pour les belles saisons passées ensemble. Même si je suis désolé, triste de la saison que j'ai pu leur apporter", a-t-il déclaré.

"Mais en tout cas, je continuerai à les supporter, a ajouté le défenseur de 33 ans, sacré champion du monde avec les Bleus l’été dernier. Et on parle bien de l'OM. J'arrive à faire la différence aujourd'hui: je parle des mecs qui sont avec et pour l'OM, du début jusqu'à la fin." Le président du club, Jacques-Henri Eyraud, appréciera...