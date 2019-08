Catastrophique lors de sa première saison à l’OM (22 apparitions toutes compétitions confondues, aucun but), après avoir été recruté pour 12 millions d’euros en provenance de l’Etoile rouge de Belgrade, Nemanja Radonjic compte bien apporter un peu plus à son équipe. L’ailier serbe est ravi de travailler avec André Villas-Boas. Questionné sur le coach portugais, dans une interview accordée à Maritima Médias, il a soudainement taclé Rudi Garcia.

"C’est beaucoup mieux, je parle beaucoup plus avec le nouvel entraîneur. Garcia, je le connaissais depuis mon passage à Rome (2014-2018), mais là-bas, je ne me suis pas entraîné beaucoup de fois avec l’équipe première. Avec le nouvel entraîneur, la communication est plus facile, même si les entraînements sont plus difficiles. Mais on aime bien travailler dur et, pour être honnête, on ne peut pas dire que, l’année dernière, il y avait un gros tempo à l’entraînement", a lancé le joueur de 23 ans. Rudi Garcia, viré le 22 mai, appréciera...

Buteur à deux reprises lors du stage aux Etats-Unis, contre Saint-Etienne (2-1) et face à DC United (8-1), Nemanja Radonjic n’a pas entamé la saison de la meilleure des manières. Titulaire face à Reims (0-2), samedi dernier, il n’a pas réussi grand-chose, même s’il a évolué ailier droit du 4-3-3. "Toute ma vie, j’ai joué à gauche. A droite, je ne suis pas à l’aise, c’est vrai que je n’ai pas trop l’habitude. J’espère que je vais jouer beaucoup mieux", a-t-il affirmé, lui qui devrait retrouver le banc de touche lors du déplacement à Nantes, ce samedi.