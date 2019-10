OM: Première au classement des cartons...

Guère combatifs lors du Clasico perdu au Parc des Princes (4-0), dimanche, les joueurs marseillais ont quelque peu dérogé à leurs habitudes en Ligue 1.

L’OM est en effet l’une des équipes les plus rugueuses ou tout du moins indisciplinées du championnat. A tel point que les joueurs d’André Villas-Boas est l’équipe la plus sanctionnée de Ligue 1 avec déjà 30 cartons jaunes et deux rouges.

L’OM n’est toutefois pas dernière au classement du Fair-play puisque l’OGC Nice fait encore pire avec quatre expulsions et 26 avertissements.