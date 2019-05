OM: Pour Strootman, De Rossi est un exemple

Après Francesco Totti, c'est au tour de Kevin Strootman de rendre hommage à Daniele De Rossi, qui quittera l'AS Rome en fin de saison. Sur les réseaux sociaux, le milieu défensif de Marseille a tenu à remercier celui qui aura été son coéquipier chez la Louve entre 2013 et 2018.

"Merci pour tout capitaine. Tu as toujours été un exemple pour moi, pour l'équipe. Un vrai leader et plus important, un grand homme. Mon ami, tu es la Roma", a écrit Strootman sur son compte Twitter.