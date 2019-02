OM: Pour Lopez, l’Algérie "n'est pas à l'ordre du jour"

Dans une interview accordée vendredi au quotidien L’Equipe, Maxime Lopez dément avoir récemment été contacté par l’Algérie. "Je respecte la sélection algérienne, je peux jouer pour l'Algérie via mes racines maternelles, mais c'est faux ce qui a été dit: on n'a pas été contacté par le sélectionneur (Djamel Belmadi), ni moi, ni mes proches. Je ne la boycotte pas, mais ce n'est pas à l'ordre du jour", explique-t-il.

A court terme, le milieu de terrain de l’OM (21 ans) espère surtout retrouver les Bleuets: "Il y a une grande communauté algérienne à Marseille, et maintenant, dans la rue, on me parle de l'OM et de l'Algérie ! Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais aujourd'hui, je suis avec l'équipe de France espoirs, j'ai une très grosse échéance en fin de saison, l'Euro. Je n'ai pas été convoqué récemment, je vais tout donner pour y être."