OM : Payet se moque d'Aulas

Payet invite Aulas à prendre sa température

Afin d’éviter que le calendrier de cette saison ne déborde sur celui de la saison prochaine et pour s’éviter de nombreux casse-têtes, Jean-Michel Aulas a suggéré, dans une interview accordée au Monde, que les championnats 2019/2020 soient totalement annulés. Le président de l’Olympique Lyonnais a proposé que le titre reste vacant. Et pour les places européennes il fallait reprendre le classement de l’exercice écoulé. Une issue qui l’arrangerait bien, lui et son club, puisque les Gones sont actuellement à la traine au classement (7e), et très mal partis pour une place sur le podium. C’était bien tenté de la part de JMA, mais cette proposition lui a valu beaucoup de moqueries dans la sphère française de football.Dans la soirée de vendredi, et quelques minutes à peine après avoir pris connaissance des déclarations tenues par l’homme fort de l’OL, le Marseillais Dimitri Payet a publié un message sur son compte twitter.. « Mais il est sérieux celui-là ? Il a craqué, il faut prendre sa température vite. C’est quoi le classement actuel après 28 journées ? Ah, d’accord j’ai compris. C’est bien tenté, lol », a écrit la star olympienne en utilisant des hashtags et des emojis partout. Cette histoire a de quoi éveiller de nouveau la rivalité entre les deux Olympiques.