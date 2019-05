OM: Payet et Thauvin titulaires à Toulouse

Hors-course pour une qualification européenne la saison prochaine, Marseille se déplace à Toulouse ce samedi lors de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Privé de Mario Balotelli, Rudi Garcia aligne Valère Germain en pointe avec Dimitri Payet en soutien, Florian Thauvin et Lucas Ocampos sur les ailes. Au milieu de terrain, Morgan Sanson accompagne Luiz Gustavo. Kevin Strootman et Maxime Lopez doivent se contenter du banc de touche.

En l'absence de Duje Caleta-Car, suspendu, Adil Rami épaule Boubacar Kamara en charnière centrale. Hiroki Sakai et Jordan Amavi complètent la défense. Steve Mandanda est le rempart de ce onze composé exclusivement de joueurs olympiens présents la saison passée.