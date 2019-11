OM-OL : Les réactions des Lyonnais

Rudi Garcia (entraîneur de Lyon)



🗨️ Rudi Garcia : "Ce qui comptait c'était de venir faire un résultat. On n'a pas été capables, il y a des choses à améliorer chez nous." #OMOL pic.twitter.com/KvofKLDKng

Léo Dubois (défenseur de Lyon)

A 11 contre 10, on n’a pas bien géré notre supériorité numérique. On a aussi perdu Houssem Aouar, qui était à ce moment-là le leader technique de notre équipe. Je dirais que j’avais une équipe peut-être trop offensive en première période et plus assez technique quand on était en supériorité numérique.Avant le penalty, c’est nous qui avons les meilleures situations. C’est quelque chose qu’il faut savoir gérer. On a une jeune équipe, c’est aussi pour ça qu’on n’a pas trouvé les clés en deuxième période. On a parfois fait du jeu à quatre derrière, sans éliminer personne. La vidéo va être intéressante sur ce match. Ce qui comptait, c’était de venir faire un résultat, on n’en a pas été capables. Il y a des choses à améliorer chez nous.Quand on commence le match comme ça, c’est difficile de tout retourner. On n’a pas le droit de faire ce qu’on a fait en première période. On se fait transpercer dans tous les sens, dans l’axe. On se prend des buts qu’on leur donne. Le championnat est encore long. On avait à cœur de revenir avant la trêve, malheureusement on ne le fait pas. Il va falloir qu’on continue à travailler, mais c’est décevant. Je ne sais pas si on a réussi à gérer nos émotions. J’espère que c’est ça, parce que c’est plus compliqué si c’est tactique. A nous de continuer à bosser et à avancer. Il nous faut des points. A nous de nous remettre en question pendant la trêve, chacun de son côté.Maintenant il faut repartir. Nous on a manqué de rythme. Avec le rythme qu’on est capables de mettre, on peut largement rivaliser. On a été beaucoup trop tendres dans les duels en première période et c’est ce qui fait qu’on leur donne deux buts.