OM-Ocampos: "Quand Balotelli sera à 100%"

L'Olympique de Marseille a longtemps attendu l'arrivée de Mario Balotelli. Après une première entrée prometteuse, il n'a rien pu faire lors du revers concédé à Reims (2-1). Cela n'a pas refroidi l'ardeur de ses coéquipiers. "On est tous très content de son arrivée. On sait que c'est un grand joueur, on le voit au quotidien. On doit encore se connaître un peu mieux, qu'on sache comment il joue et que lui sache comment on joue. ON espère qu'il sera le plus rapidement possible bien physiquement. Il travaille beaucoup pour être à 100% pour l'équipe. Et quand il sera à 100%, il nous aidera beaucoup", a plaidé Ocampos en conférence de presse.