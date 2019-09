OM: Ocampos aide Benedetto à s'intégrer

Lucas Ocampos n'a pas totalement coupé les ponts avec l'Olympique de Marseille.

L'ailier argentin, transféré cet été au FC Séville, continue de suivre l'actualité du club phocéen, et aide même Dario Benedetto dans son intégration. "La vérité est que je suis en contact avec lui, pas quotidiennement, et je ne lui avais jamais parlé auparavant. Depuis son arrivée à Marseille, nous avons essayé avec ma famille de lui donner un coup de main pour les choses du quotidien comme la maison. Je lui recommande des adresses parce que lorsque l'on arrive en France et que l’on ne parle pas la langue, tout est compliqué. J’ai joué tant d’années à Marseille, je connais pleins de gens et je connais bien la ville", a-t-il expliqué sur le site de Goal.

Avec deux buts en quatre journées de Ligue 1, nul doute que l'ancien attaquant de Boca Juniors connait une intégration plutôt réussie.