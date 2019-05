OM: Nostalgique, Valbuena ne serait pas insensible à une proposition

Redevenu titulaire au Fenerbahçe, Mathieu Valbuena n'en est pas moins en fin de contrat dans quelques semaines. Lors d'un entretien accordé à Telefoot sur TF1 dimanche, l'ancien international français a évoqué son avenir. "On verra ce qui se passera. Je peux prolonger ou aller voir ailleurs. Une nouvelle expérience à l'étranger ? Je suis prêt à écouter". C'est au moment d'évoquer un hypothétique intérêt de l'Olympique de Marseille que le milieu offensif de 34 ans s'est montré le plus bavard. "L'OM, c'est très spécial. Je ne pourrais pas rester insensible à une demande. J'ai vécu des choses extraordinaires à Marseille. Je ne m'en suis jamais caché, c'est mon club de coeur et j'y ai vécu les 8 plus belles années de ma vie. Parfois, je suis nostalgique. Quand je suis seul, je me dis que ce pourrait être ma 12e ou 13 année là-bas".Quant au titre de champion du monde des Bleus l'été dernier, Valbuena n'éprouve aucune aigreur. "Ma fin de carrière en équipe de France est dure à avaler, ça reste une cicatrice de ne pas avoir gagné quelque chose avec mon pays. Par contre, quand j'ai vu l'équipe gagner, ça a été une grande fierté. Et je me suis toujours dit que j'avais contribué à ce renouveau".