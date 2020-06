OM : Maxime Lopez veut prolonger

Nouveau terrain de jeu des footballeurs sur les réseaux sociaux, la plateforme de streaming Twitch permet à certains joueurs de se lâcher entre deux parties de jeux vidéo. Invité sur le live de Warkik TV ce mardi soir, Maxime Lopez a lâché quelques indices sur son avenir. Si le joueur de 23 ans est d’abord revenu sur les récents mouvements en interne au sein du club olympien en avouant que bon nombre de joueurs avaient appris le départ d’Andoni Zubizarreta via les réseaux sociaux, le joueur formé à l’OM a ensuite évoqué son avenir. « Il me reste un an de contrat. Pour l’instant, je n’ai aucun signe de la direction. Je n’ai rien de plus à dire. On ne sait pas ce qu’il peut se passer. J’aimerais bien prolonger c’est sûr, mais la balle n’est pas dans mon camp. Je suis bien à Marseille », a ainsi avoué le milieu de terrain ce mardi.

A l’OM depuis qu’il a 12 ans

Entré au centre de formation de l’Olympique de Marseille à l’âge de 12 ans, Maxime Lopez a fait toutes ses classes à l’OM avant de signer son premier contrat professionnel en 2014. C’est à l’automne 2016 que le « minot » prend définitivement son envol. Rudi Garcia, alors tout nouvel entraîneur du club marseillais, donne sa chance au jeune joueur et ce dernier s’impose progressivement comme l’une des valeurs sûres de l’effectif olympien. Cependant, depuis l’arrivée d’André Villas Boas sur le banc de l’OM, Maxime Lopez a peu a peu disparu de la circulation. Cantonné à un rôle de remplaçant toute la saison, l’ancien joueur du Burel FC, n’a pas su convaincre le coach portugais, qui privilégie davantage les options Morgan Sanson et Valentin Rongier lors de la constitution de son onze titulaire. Malgré son souhait de prolonger dans sa ville natale, Lopez pourrait aller voir ailleurs dès cet été. L’Espagne, et plus particulièrement le FC Séville, verrait notamment d’un bon œil l’arrivée dans ses rangs de l’ex-international Espoir.