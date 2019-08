OM-Mandanda: "Une saison assez compliquée"

Décisif dans la victoire – la première de la saison - décrochée à Nice (1-2), mercredi, à l’occasion du match de clôture de la 3e journée, Steve Mandanda ne boudait pas son plaisir à l’issue de la rencontre.

"C'était important pour nous de gagner avec un début de saison un peu mitigé et un match important qui nous attend dimanche (face à Saint-Étienne). Ça n'a pas été le plus beau match mais on a montré de belles choses, notamment dans la combativité. Le plus important, c'est de gagner et d'avoir tenu à la fin", a-t-il ainsi expliqué au micro de Canal+.

Et le champion du monde tricolore d’ajouter: "On a besoin de l'OM parce que c'est un club important. Cette saison est assez compliquée, tout le monde le sait. On a un groupe assez réduit mais solidaire. Dans la difficulté, on reste solidaire et c'est ce qui nous permet de faire ce genre de résultat."