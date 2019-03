OM-Mandanda: "Une prise de conscience"

Fort de son succès contre Saint-Etienne dimanche soir en Ligue 1 (2-0), Marseille récupère la quatrième place du classement. Les Olympiens vont beaucoup mieux avec cette quatrième victoire en cinq matches.

"C’est autre chose quand le Vélodrome est comme ça, a d'abord apprécié Steve Mandanda au micro Canal+. On a eu une belle ambiance ce soir, on gagne et on ne prend pas de but, il faut continuer comme ça. C’est un tout, une prise de conscience globale, un peu de chance aussi et avec les résultats, la confiance revient, ce n’est pas fini. On a des joueurs importants sur le banc mais ceux qui jouent sont performants. Il faut maintenant enchaîner les résultats positifs."

Une bonne période qui coïncide avec l'arrivée de Mario Balotelli. "On a le meilleur de Mario depuis qu’il est arrivé, approuve le portier phocéen. Il est décisif sur le terrain et fait peur aux adversaires… et puis il a le bon état d’esprit, il s’est vite intégré dans le vestiaire."