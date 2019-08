OM-Mandanda: "Une grosse désillusion"

Après un exercice 2018-2019 décevant, Marseille espérait lancer idéalement la nouvelle saison au stade Vélodrome en recevant Reims ce samedi. Raté avec un revers d'entrée (0-2).

"C'est une grosse désillusion par rapport à ce qu'on espérait, a avoué Steve Mandanda au micro Canal+. Trouver des excuses, ce n'est pas la meilleure solution. Ils ont été plus agressifs et plus efficaces que nous. Ça prouve qu'on a encore beaucoup de chemin à faire dans ce championnat."

"Il reste beaucoup de matches, a tempéré le gardien de l'OM, irréprochable pour sa part. Il faut garder le positif et enchaîner. Ce n'est pas la meilleure façon de débuter une saison mais une saison, c’est long. On va regarder, analyser et travailler, il n'y a plus que ça à faire. A nous de montrer autre chose."