OM: Mandanda s’est régalé

Porteur du brassard de capitaine en l’absence de Dimitri Payet et Luiz Gustavo, laissés sur le banc, Steve Mandanda a pleinement apprécié sa soirée au Stade Vélodrome. Non seulement parce que l’OM l’a emporté, récupérant ainsi la quatrième place au classement, mais également du fait de l’ambiance au Vélodrome.

"C’est autre chose quand le Vélodrome est comme ça, quand il y a une belle ambiance, quand on gagne. En plus, on ne prend pas de but, ça fait plaisir, a ainsi apprécié le gardien marseillais. Quand les résultats sont là, la confiance revient, il faut continuer."

Et le champion du monde tricolore de mettre en avant l’état d’esprit de ses coéquipiers. "Ce qui est bien, c’est que tout le monde est concerné, on a des joueurs importants sur le banc, mais ceux qui jouent sont très performants et ça tire tout le monde vers le haut", a-t-il ajouté.