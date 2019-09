OM-Mandanda: "Je n'avais pas 15 kilos en trop"

Affûté depuis la reprise de la saison du côté de l'OM, Steve Mandanda est revenu sur sa perte de poids dans les colonnes de La Provence. Selon lui, ce n'est pas ça qui a expliqué sa mauvaise période l'an dernier.

"Ça a été dit et sorti une fois et on a fait une fixation là-dessus, mais je n'avais pas 15 kilos en trop. Ce n'est pas ça qui a fait que je n'étais pas performant. Chez un joueur de foot, un sportif professionnel, ce qui compte, c'est la tête. Je n'avais pas la fraîcheur mentale nécessaire pour faire les efforts", a-t-il expliqué dans le quotidien.

Après sa cure à Merano au mois de juin, Steve Mandanda est redevenu fit et performant avec l'OM en ce début de saison.