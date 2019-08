OM: Mandanda a vu "de très bonnes choses"

Marseille s'est logiquement incliné devant Naples (0-1), dimanche soir au Vélodrome pour son dernier match amical avant la reprise de la Ligue 1. Sans véritable avant-centre, l'OM n'a pas vraiment existé offensivement mais le gardien phocéen se voulait optimiste dans son analyse d'après-match.

"On aurait aimé finir sur une victoire maintenant il y a quand même des très bonnes choses, a assuré Steve Mandanda au micro Canal+. Il faut modifier des petits détails mais on est en bonne voie. On a une équipe qui a connu une saison difficile, on espère avoir de grandes joies maintenant."

Le portier olympien a aussi récupéré le brassard de capitaine pour la saison à venir. "C'est sûr que ça fait plaisir mais ce n'est pas le plus important", tempère-t-il.