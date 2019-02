OM: Luiz Gustavo toujours incertain avant Dijon

Rudio Garcia a fait le point sur son effectif à la veille du déplacement de l'Olympique de Marseille vendredi, à Dijon (20h45), pour un match d'ouverture de la 24e journée de Ligue 1, dont le coach marseillais espère qu'il va permettre à son équipe de lancer une série positive, après la victoire décrochée en début de semaine face à Bordeaux en match en retard (1-0). Une certitude, les retours des suspendus Kevin Strootman et Florian Thauvin, ainsi que de Mario Balotelli, non qualifié face aux Girondins, mais en revanche, Garcia ne compte pas "a priori" sur les blessés Rami et Payet, toujours à l'infirmerie. Quant à Luiz Gustavo, malade et forfait pour ce dernier match, il restait incertain avant la séance d'entraînement du jour. "Il ne s’est pas entraîné avec le groupe… Je vais voir comment il est aujourd’hui (jeudi) et s’il a repris un petit peu d’énergie ou pas", déclare le technicien sans plus de précision.