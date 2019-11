OM: Lopez est un minot pas « un escroc »

Après un exercice précédent moins flamboyant en termes de performance par rapport à ses débuts sous le maillot blanc, Maxime Lopez a repris sa marche en avant cette saison.

Dans une interview accordée à RMC Sport, le milieu de terrain de l’OM reconnaît ce coup de moins bien et parle du statut particulier que lui confèrent ses originaires marseillaises.

« Peut-être que les gens vont être plus durs avec toi et plus encenser des joueurs qui viennent d’ailleurs, indique celui qui est né dans la cité phocéenne le 4 décembre 1997. Il y a aussi toujours le truc du minot. J'ai presque fait 100 matches en Ligue 1… J’ai fait du chemin. Mais cela ne m’agace pas. Je préfère qu’on m’appelle minot plutôt que l’escroc. »