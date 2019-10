OM: Lopez a refusé d’acheter le club

Aujourd’hui propriétaire du Losc, Gérard Lopez avait auparavant été approché en vue d’un rachat de l’Olympique de Marseille que Margarita Louis-Dreyfus cherchait à vendre. Mais le club marseillais n’a pas séduit l’homme d’affaires luxembourgeois.

"Je me suis rendu compte que la Ligue 1 est plus que le championnat d'un pays. C'est un championnat continental. Tout d'abord, l'OM m'a approché. J'ai examiné le projet durant deux mois et cela ne m'a pas convaincu. La presse marseillaise a expliqué qu'ils ne me voulaient pas, mais cela ne s'est pas passé comme ça. Après, le Losc est apparu...", a-t-il ainsi expliqué à AS.