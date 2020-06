🏆🏆🏆 #OlympienDuMoisPUMA cette saison, 1️⃣2️⃣ clean sheet à son actif et d'innombrable arrêts pour sauver les siens. 🕷🕸 C'est presque sans surprise que vous élisez 𝙄𝙡 𝙁𝙚𝙣𝙤𝙢𝙚𝙣𝙤 #OlympienDeLaSaisonPUMA 19/20 🧤 Félicitations @SteveMandanda 💙👏 #DroitAuBut pic.twitter.com/LPFwHA7nhk — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 10, 2020

Une seconde jeunesse pour le « Fenomeno »

A trente-cinq ans, Steve Mandanda reste au sommet de sa forme. Il l’a prouvé tout au long de la dernière saison de Ligue 1 et ses belles prestations ont beaucoup séduit les fans de l’équipe marseillaise. Ces derniers ont même été tellement conquis. Un sondage organisé par le site du club, et dont le verdict a été dévoilé ce mercredi.Marseille a réalisé une très belle campagne sur la scène nationale, terminant à la deuxième place du classement. Un brillant parcours auquel Mandanda a donc largement contribué.Une rentabilité et à travers laquelle ils rétorquent aussi à tous ceux qui le croyaient « fini » après son expérience décevante en Premier League, du côté de Crystal Palace. Un retour en grâce qui lui a d’ailleurs permis en automne dernier de retrouver sa place en Bleu après plusieurs mois d’absence. Mandanda, qui est le joueur marseillais le plus capé de l’histoire, succède au palmarès à deux de ses coéquipiers actuels. Cet honneur était revenu l’année dernière à Hiroki Sakai et en 2018 c’est Florian Thauvin qui avait été choisi.