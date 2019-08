OM: Le président de Boca s'en prend à Benedetto

Il y a des transferts qui laissent des traces. Dario Benedetto s'est engagé ce lundi en faveur de l'OM, contre un chèque de 14 millions d'euros en faveur de Boca Juniors. Un départ qui a satisfait les exigences financières du club argentin, même si le président Daniel Angelici n'en garde pas un très bon souvenir.

"Je suis fâché que nous nous soyons serré la main il y a deux mois. Nous avions amélioré son contrat et il a déclaré: 'Restez calme, je resterai jusqu’à la fin de l’année'. Et puis, quand l’offre est venue, je lui ai dit que pour Boca, ce n’était ni bon ni mauvais, car le club n’a pas besoin de vendre, s'est-il exprimé, dans des propos relayés par Footmercato. Même s’il gagnait bien à Boca, il a été doublé en euros, avec un montant fixe plus des bonus. Une fois qu’il a vu la proposition, il voulait partir, et vous ne pouvez pas le garder."

Ce samedi contre Reims (17h30), Dario Benedetto pourrait connaître ses premières minutes sous le maillot olympien.