OM: Le nouveau directeur du centre de formation nommé

Parmi l'un des nombreux chantiers estivaux de l'Olympique de Marseille, la direction du club devait trouver un nouveau directeur pour le centre de formation, suite à la fin de la collaboration avec Jean-Luc Cassini. Et c'est désormais chose faite, puisque ce vendredi, les Phocéens ont annoncé l'arrivée au sein de l'organigramme de l'OM de Nasser Larguet, ancien technicien passé par l'AS Cannes, le Stade Malherbe Caen ou le Racing Club de Strasbourg, avant de devenir notamment DTN (Directeur technique national) de la fédération marocaine.

"C’est une grande fierté pour moi de revenir en France et qui plus est dans l’un des plus grands clubs de football européen. La formation est au cœur du projet de l’OM mené par Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta. Nous partageons la même philosophie du football et c’est un honneur de venir travailler ici avec eux", commente le principal intéressé.