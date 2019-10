OM: Lanterne rouge au classement du fair-play !

L’Olympique de Marseille ne ménage pas ses adversaires depuis le début de saison. Tout du moins si l’en croit le classement du Fair-play.

Avec pas moins de 23 cartons jaunes et 2 rouges en huit journées, l’Olympique de Marseille est en effet l’équipe la plus sanctionnée de la Ligue 1 et apparaît à la dernière place du classement du Fair-play. «Suivent» l’AS Monaco, qui a écopé de 18 jaunes et 3 rouges, et Montpellier, une expulsion et 18 avertissements au compteur.

A noter que le l’équipe héraultaise est l’équipe qui a commis le plus de fautes (119) devant Nantes (118) et Rennes (116).

A l’inverse, Angers, deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, domine le classement le classement du Fair-play avec seulement 9 cartons jaunes.